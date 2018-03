Iachini: “Volevamo vincere oggi. Nelle ultime partite non siamo riusciti ad ottenere punti ma per stasera c’eravamo preparati appositamente”

Il mister del Palermo, Beppe Iachini, ha rilasciato le sue dichiarazioni nel post partita. Ecco quanto detto:

“I ragazzi hanno fatto molte prestazioni importanti ma non sempre hanno raccolto quanto seminato. Dovevamo fare una partita perfetta contro il Napoli oggi, nelle verticalizzazioni e nelle profondità per poi mettere la palla in rete. Stavamo preparando da tempo questa nuova formula. Il tema tattico era quello, i ragazzi l’hanno interpretato bene e quindi bravi loro.

Se li avessimo listati giocare rischiavamo di abbassarci molto e avremmo innescato i giocatori forti nella tattica individuale. A Milano con l’Inter eravamo venuti un po’ meno ma in settimana abbiamo rivisto alcune situazioni e stasera i ragazzi hanno interpretato bene le indicazioni. Barreto stasera ha voluto essere in campo nonostante non stesse al meglio e questa è la dimostrazioni che questi ragazzi stanno crescendo e che vogliono dare il meglio di loro.

Purtroppo fuori casa non siamo riusciti a raccogliere bene, qualche errore individuale si poteva evitare e dobbiamo crescere sul piano della personalità. Dobbiamo saperci difendere e allo stesso tempo attaccare come facciamo in casa”.

Fonte: SkySport

