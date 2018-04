Iannicelli: “Il Napoli doveva vincere, questo pesa sulla valutazione di Sarri”

Peppe Iannicelli, giornalista di Canale 21, ha parlato ai microfoni di Radio Marte del futuro del Napoli e del lavoro di Sarri in questi tre anni di gestione.

“Per me in questi cinque anni il Napoli avrebbe dovuto vincere uno scudetto. Sì, so che ne ha vinti solo due in tutta la sua storia, ma in questo particolare momento storico in cui Milan e Inter si sono addirittura dimenticate il suono della musica della Champions League, il Napoli doveva vincere. Anche nella situazione attuale, ci troviamo in questa situazione perché eri davanti e hai perso lo scontro diretto al San Paolo e ti sei ritrovato la Juventus addosso. Possiamo lamentarci di tutto quello che vogliamo, sudditanza psicologica, fatturati eccetera, ma alla fine devi vincere in campo. Sarri? Io non sto dicendo che debba andare via, ma che al termine di questo triennio si dovrà fare tutta una serie di valutazioni, alla luce anche del fatto che non si è vinto nulla, per capire cosa è possibile migliorare e cosa no“.

