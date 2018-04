Iannicelli: “Lo stadio è un’arena, normale tutto quello che è successo”

Peppe Iannicelli, giornalista di Canale 21, ha parlato ai microfoni di Radio Marte della vittoria del Napoli sul Chievo Verona e dei fischi del San Paolo per Insigne.

“Uno stadio non è un pranzo di gala, è un’arena e i calciatori sono gladiatori. Ci sta che dal pubblico arrivino fischi e ci sta anche che un calciatore si prenda la responsabilità di zittire gli spettatori. Il ragazzo ha avuto gli attributi, ci vuole coraggio per zittire il San Paolo che fa tremare i polsi, per me è da apprezzare il gesto perché ha mostrato personalità. E’ chiaro che poi, a freddo, si fa un gesto di distensione, ma sull’adrenalina della gara ci sta quello che è successo.

E’ stato un atto erotico quello che è successo ieri. E’ come la ragazza che ti ha detto no, magari è andata anche con un altro, ma poi torna da te e si raggiunge l’estasi. Molto meglio della ragazza che ti dice di sì, ma poi è anche un po’ scialba. La Champions e le fatiche di Benevento possono aver colpito la Juventus, quindi penso che la settimana si chiuda con un vantaggio per il Napoli perché questa vittoria può ridare autostima e carica“.

Comments

comments