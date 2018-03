Iannicelli: “Mertens? Lo staff medico ci ha detto che ce la farà per stasera”

Giuseppe Iannicelli ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte.

Queste le sue dichiarazioni: “La notizia del giorno è che Mertens è abile ed arruolabile per la sfida di stasera. Abbiamo chiesto allo staff medico azzurro se il belga sarà della gara ed hanno annuito. Ora spetterà a Sarri decidere se schierarlo o meno. Secondo me il Napoli vuole fare sul serio, credo che vogliano giocarsela con gli uomini migliori.

Credo che Mertens possa avere spazio nella ripresa. Vincera questa sera e superare il turno sarebbe una grande spinta emotiva anche in chiave campionato e scudetto. In porta credo giocherà Reina e non Sepe. Ci sono le condizioni per provarci, se il Napoli riuscisse a piazzare un goal nei primi 15 minuti potrebbe accadere di tutto”.

A cura di Sabrina Fiorenzano

