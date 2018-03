Iavarone risponde a Fedele: “Nessun fallimento, il Napoli è ad un passo dal vincere”

Botta e risposta tra Enrico Fedele e Toni Iavarone, su PiùEnne durante la consueta trasmissione sul Napoli a PiùEnne.

Il Napoli dopo la fresca eliminazione dalla Europa League contro il Lipsia, è obbligato a puntare tutto sul campionato. Mai come questa volta le sensazioni sono positive tanto da indurre l’ex direttore sportivo del Parma, oggi opinionista sportivo Enrico fedele, a dichiarare fallimentare la stagione azzurra in caso di non vittoria del terzo scudetto.

A rispondere a tono a Fedele, il giornalista Toni Iavarone che ha appena dichiarato: “Possiamo ricamare quanto vogliamo ma la verità è una sola, il Napoli punta ogni anno ad entrare nei primi 3 o 4 posti in classifica per raggiungere il posizionamento Champions e confermare la sopravvivenza del club attraverso gli introiti derivanti dalla competizione europea. Ovvio che, questa volta il Napoli ci sta andando vicino allo scudetto e sarebbe un peccato non vincere lo scudetto ma non sarebbe nessun fallimento”.

A cura di Daniele Arcella

