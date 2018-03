Zlatan Ibrahimovic è sbarcato a Los Angeles con una sciarpa dei Galaxy ed e stato accolto da una folla di tifosi

L’Avventura di Zlatan Ibrahimovic in MLS sta per iniziare, o meglio è già iniziata con un’intera pagina del Los Angeles Times che annunciava il suo arrivo in città, i tifosi adesso non vedono l’ora di vederlo all’opera con la maglia dei Los Angeles Galaxy.

