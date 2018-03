Lo svedese sbarca nel campionato americano con un modo originale su Twitter.

Zlatan Ibrahimović non si smentisce mai e per annunciare il suo arrivo ai Los Angeles Galaxy ha scelto un modo davvero singolare: comprare una pagina di pubblicità. Zero foto, sfondo completamente bianco e una scritta in alto: “Cara Los Angeles, prego“. Stop, tutto qui. E in basso la firma: Zlatan Ibrahimović. Semplice, no? Ibra risponde agli ipotetici ringraziamenti della città per il suo approdo in Mls.

Comments

comments