Iezzo: “Insigne va applaudito e basta. Una vittoria che riporta la carica”

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Marte della vittoria di ieri arrivata in rimonta degli azzurri contro il Chievo Verona.

“Della classe e del talento di Insigne non si discute e anche della personalità del ragazzo. Quando non sei in campo ma sei fuori è tutto più facile. Tu che sei dentro però e tenti di dare sempre qualcosa di più rispetto agli altri e senti che ti fischiano ti viene da reagire, bisogna capirlo, si fa fatica a ragionare in certi frangenti. Va applaudito per il gesto tecnico dell’assist a Milik, perché ricomincia tutto da lì.

Una vittoria come quella di ieri ti porta carica e autostima. Il Napoli ha dominato e ha preso pali, traverse, Sorrentino ha fatto i miracoli. Quando cominci ad avere quella sensazione di sfortuna che le cose non girano a un certo punto inizi anche a crederci. Per questo vincere come si è vinto ieri a volte è molto più importante che vincere tre a zero perché pensi che ti stia finalmente iniziando a girare per il verso giusto“.

