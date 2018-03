Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, è intervenuto a Radio Punto Zero.

Queste le sue parole: “Per la Juve sarà dura togliere lo scudetto al Napoli. Non farei mai andare via Reina, sarebbe un grandissimo peccato. In giro c’è poca roba, portieri come lui non ce ne sono, oppure sono costosissimi, come Handanovic”.

