Iezzo: “Per lo scudetto non vedo favorita la Juventus”

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, è intervenuto a Radio Marte

“Per una squadra consapevole dei propri mezzi non conta giocare prima o dopo. La cosa importante è quello che viene espresso sul campo, secondo me non ci sono benefici. La Juve sulla carta ha un campionato più difficile del Napoli però ha sempre lo scontro diretto in casa che non credo sarà così fondamentale poiché i bianconeri hanno altri importanti scontri diretti. Per lo scudetto dico 50 e 50, non mi sbilancio, è ancora tutto aperto” .

