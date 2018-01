Iezzo: “Reina andrà via, il Napoli perderà un pezzo importante”

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, è intervenuto su Radio Punto Zero.

Queste le sue parole: “Sono convinto che purtroppo Reina non resterà a Napoli: non si può portare un giocatore a scadenza di contratto. Il Napoli perderà un pezzo importante in campo e nello spogliatoio.

Perin è un portiere che a me piace, ha una certa esperienza e potrebbe essere un profilo giusto per sostituire Reina. Degli stranieri non prenderei nessuno, anche perché in casa un portiere c’è già ed è Sepe, che merita solo la fiducia della piazza e dell’allenatore.

Maggio è un giocatore straordinario, ho avuto la fortuna di conoscerlo nei tempi d’oro, quando andava come un treno sulla fascia destra. Il valore del calciatore lo conosciamo tutti, ma professionisti come lui ce ne sono pochi”.