Il Belgio di Dries Mertens, impegnato nella gara interna contro il Cipro, gara valida per il Girone B in ottica qualificazioni agli europei francesi del 2016, batte per ben 5-0 il Cipro.

Da segnalare una splendida prestazione dell’ex obiettivo del mercato azzurro Fellaini, autore di una doppietta. Dries Mertems, invece, accomodatosi in panchina al fischio d’inizio, è subentrato ad Hazard al 70° minuto di gioco.

