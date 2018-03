Il commento del Napoli: “Pareggio che va più che stretto”

La SSC Napoli, tramite il proprio sito ufficiale, ha commentato il pareggio di Reggio Emilia contro il Sassuolo.

“Il pareggio di Callejon all’80esimo, la traversa di Milik all’84esimo. E poi per tutta la partita una sfilza di palle gol con Consigli che erge una muraglia davanti alla porta del Sassuolo. Finisce 1-1 al Mapei Stadium e dire che il risultato va stretto al Napoli è un eufemismo. E’ la storia di questo pomeriggio di Reggio Emilia stregato e certamente non ammantato da sorte benevola per gli azzurri che nonostante la pressione e le occasioni da rete devono raccogliere un solo punto. Sono le circostanze che appartengono al calcio e all’imponderabile legato alle vicende di campo al di là dell’espressione di gioco. In ogni caso prosegue la striscia positiva del Napoli in trasferta: gli azzurri fuori casa non perdono da 27 gare e da quasi un anno e mezzo. Si ricomincia domenica contro il Chievo al San Paolo per vivere l’emozione degli ultimi due mesi di campionato”.

