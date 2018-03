Il Dottor De Nicola corre anche per sconfiggere le malattie

Il prof. Alfonso De Nicola prende parte il 23 e 24 marzo al 41° Rally del Ciocco e Valle del Serchio – CIR 2018 a bordo di una DR1 per la SR LM Motorsport Racing Team. Anche questa è una occasione per lanciare un messaggio a favore del passaporto ematico nello sport.

La serie A di calcio è ferma per la sosta e allora il prof. Alfonso De Nicola si cimenta nel suo quinto rally.

Oltre 100 iscritti per la corsa toscana che apre il campionato italiano: il 41° Rally del Ciocco e Valle del Serchio. La partenza è prevista domani sera a Forte dei Marmi con una prova spettacolo.

Il responsabile dello staff sanitario della SSC Napoli ne approfitta per dare spazio alla sua seconda passione e rivestire i panni del ‘medico volante’ a bordo di una delle due DR1 SR della LM Motorsport Racing Team. Al suo fianco il navigatore Alessio Pellegrini.

Il Doc De Nicola #ADN coglie l’opportunità per brandizzare la sua auto con il logo del passaporto ematico e rilanciare il prezioso messaggio a favore della prevenzione: velocizzare l’iter di approvazione della legge che rende obbligatori sedici tipi di analisi, a partire dei giovani che si avvicinano allo sport anche non agonistico. Un passo importante per scongiurare rilevanti patologie per gli atleti.

