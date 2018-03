Il duello infinito

Napoli e Juventus stanno regalando al campionato italiano un duello senza precedenti

Da una parte c’è la Juventus, squadra che domina il campionato italiano da 6 anni consecutivi e cerca il settimo scudetto di fila.

Dall’altra c’è il Napoli, squadra che sta compiendo una vera e propria impresa sportiva, si trova al primo posto con 66 punti in 25 partite con una media di 2,64 punti a partita, media che vedrebbe gli azzurri sfondare il muro dei 100 punti, cosa che fece solo la Juventus di Antonio Conte nella stagione 2013-14 con 102.

Quell’anno però era ben diverso, perchè i bianconeri non avevano rivali, la Roma infatti terminò il campionato seconda con 85 punti, a 17 punti di distanza.

Il campionato di quest’anno è tutta un’altra storia, vede il Napoli capolista con 66 punti, subito dietro la Juventus a 65, i bianconeri hanno però vinto lo scontro diretto al San Paolo e giocheranno in casa il successivo che può essere decisivo.

L’obiettivo del Napoli sarà quello di provare ad allungare o quanto meno mantenere quel punto di vantaggio fino allo scontro diretto, li l’obiettivo sarà restare davanti e non farsi scavalcare dai bianconeri.

Lo snodo importante ci sarà tra due giornate, con gli azzurri che affronteranno la Roma al San Paolo, i bianconeri se la vedranno invece con la Lazio all’olimpico.

La sfida della Juventus dovrebbe essere sulla carta quella più complicata, considerando anche il fattore campo.

Con molta propabilità entrambe le squadre supereranno quota 100 punti e la cosa clamorosa è che una delle due non vincerà, non è mai accaduto nella storia della Serie A che una squadra che supera quota 90 punti non vinca il campionato.

Il Napoli vincendole tutte chiuderebbe il campionato primo con 105 punti, battendo un nuovo record, la Juventus perdendo lo scontro diretto con il Napoli ma vincendo tutte le altre chiuderebbe seconda con 101.

Se invece dovesse essere la Juventus a vincere tutte le partite compreso lo scontro diretto chiuderebbe prima a 104 punti, il Napoli vincendole tutte ma perdendo lo scontro diretto chiuderebbe secondo con 102.

