Il Milan è la miglior vittima di Insigne

I rossoneri sono la vittima preferita di Lorenzo Insigne, ben 6 goal segnati contro di loro

Nell’edizione odierna de Il Mattino: “Lorenzo si esalta a San Siro. Ed è il posto ideale dove tornare a fare il tenore. Peraltro con lui in campo in campo il Napoli non ha mai perso col Milan: nel ko del 14 dicembre del 2014, Lorenzo era assente per infortunio. Quei cori e quei fischi nella gara con il Chievo, sono già stati dimenticati. Ieri, alla ripresa degli allenamenti, Lorenzo era sorridente. Come sempre. Nessun accenno nel corso della riunione di inizio settimana all’episodio. Né Sarri, febbricitante e dunque un po’ sotto torno è tornato sulla questione. Quello che doveva dire a Insigne lo ha urlato in mezzo al campo” .

Comments

comments