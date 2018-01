Il Milan è alla ricerca di rinforzi.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, la società rossonera sarebbe interessata a due giovani sudamericani:Lincoln e Maroni.

Il primo è un attaccante brasiliano del Flamengo, il secondo invece è una mezzala del Boca. Quest’ultimo potrebbe rientrare nella trattativa per cercare di portare Gustavo Gomez in Argentina, proprio al Boca ma per ora le parti sono lontane.