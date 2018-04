Il Napoli chiama, il San Paolo risponde

I tifosi veri si vedono nei momenti di difficoltà, e questo per il Napoli lo è, una sola vittoria nelle ultime 4 partite per gli azzurri

Ci saranno 45.000 spettatori alle 15:00 al San Paolo per sostenere gli azzurri in un questo periodo difficile, la società ha messo in vendita i biglietti con dei prezzi contenuti e questo ha sicuramente favorito l’afflusso dei supporters partenopei.

Il Napoli è momentaneamente a -7 dalla Juventus, battendo il Chievo tornerebbe a -4.

Dopo il pari con il Sassuolo le obbiettive difficoltà per raggiungere la vittoria finale ci si sarebbe potuto aspettare un calo di presenze al San Paolo.

I numeri però raccontano una storia diversa e i tifosi azzurri dimostrano di voler sostenre la squadra fino all’ultimo minuto, fino all’ultimo respiro.

