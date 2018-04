Il Napoli crea più di tutti, ma la percentuale realizzativa è bassa

Il Napoli è la squadra che tira più di tutti in Serie A ma ha una percentuale realizzativa che nel corso delle ultime giornate si è abbassata.

Nella partita giocata a Cagliari il Napoli aveva realizzato 5 goal,nelle successive 4 ha segnato soltanto 4 goal, subendone 5.

La squadra di Sarri tira più di tutti in Serie A, 436 conclusioni, 249 quelle in porta, ma solo il 14, 6% vengono convertiti in rete, il 19,9 % di quelli in porta.

La Juventus converte invece il 25,7 % delle conclusioni ed il il 32,7% di quelle che inquadrano lo specchio della porta avversaria.

Il reparto offensivo del Napoli con 5 attaccanti ha messo ha segno 34 goal, i 6 attaccanti della Juventus hanno segnato un totale di 47 goal.

In quest’ultima cruciale fase della stagione, la differenza potrà farla un goal in più segnato o incassato.

Gli azzurri devono assolutamente invertire la rotta e ritornare ad essere letali sotto porta.

Il problema degli attaccanti del Napoli sembra essere di natura mentale.

Stress e ansia da prestazione portano ad imprecisione.

Ritrovare la tranquillità per lottare fino alla fine.

Comments

comments