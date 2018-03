Il Napoli di nuovo a Dimaro, segnale pro-Sarri?

Luogo e date del prossimo ritiro potrebbero significare la permanenza del mister.

Così come annunciato dai colleghi di goldelnapoli.it (CLICCA QUI), il Napoli dopo tante ipotesi tornerà nuovamente a Dimaro fra poco meno di 4 mesi. Il luogo e soprattutto le date di permanenza (dal 7 al 28 luglio) potrebbero rappresentare un’interessante chiave di lettura, ovvero la permanenza di Maurizio Sarri sulla panchina azzurra.

–

Il mister di Figline Valdarno non ha mai fatto segreto di essere poco avezzo ad eventuali ritiri internazionali (si era parlato di Cina), e la durata del prossimo ritiro azzurro potrebbe essere un chiaro segnale del fatto che il prossimo anno siederà ancora sulla panchina azzurra. Non da scartare però anche un’altra ipotesi, quella del tentativo da parte di Aurelio De Laurentiis di convincere il tecnico a restare (in caso di club che voglia pagare la clausola rescissoria da 8 milioni) anche con questo.

