Il Napoli è arrivato a Roma

La squadra di Rafa Benitez è arrivata a Termini accolta da un centinaio di tifosi azzurri. Il Napoli ha raggiunto la capitale a bordo di un Frecciarossa giunto alle 19:10 alla stazione centrale. Ad aspettare il treno degli azzurri c’erano più di cento tifosi che hanno accolto con entusiasmo la squadra. Foto e cori per i calciatori partenopei che domani saranno protagonisti di una sfida fondamentale per non perdere ulteriore terreno dalle posizioni valide per un posto nella prossima Champions League.

