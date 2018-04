Un altro record del Napoli di Sarri sta in questa statistica, il Napoli infatti è la squadra che ha ottenuto più punti di tutti dopo essere stata in svantaggio, ben 28 rimonte in Serie A

Lo riferisce OptaPaolo su Twitter:

28 – Il Napoli è la squadra che ha guadagnato più punti da situazione di svantaggio (28) in questa Serie A. Viva. pic.twitter.com/UtoyDdhfvs — OptaPaolo (@OptaPaolo) 18 aprile 2018

