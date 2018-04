Il Napoli gira uno spot per il calcio e da una spallata alla Juventus

Il Napoli, ribaltando il risultato contro il Chievo, ha ricordato a tutti il motivo per il quale il calcio è il gioco più bello del mondo.

Emozioni fortissime concentrate in soli 4 minuti che hanno sopraffatto non solo i tifosi azzurri ma tutti gli appassionati di questo meraviglioso sport.

Uno spot straordinario per il “piccolo” calcio italiano ai margini dei campionati europei, ricchi e famosi.

Una spallata alla Juventus:

Al minuto 88 di Napoli vs Chievo i bianconeri avevano già cucito sul petto lo scudetto n.7, al minuto 93 era di nuovo tutto in gioco.

Gli assi nella manica:

Milik e Diawara riserve poco utilizzate( per motivi diversi) che risolvono la partita e urlano al mondo “Noi ci siamo!”

La notizia sembra essere che, probabilmente, la rosa del Napoli non è poi così risicata.

Potrebbero essere tutti molto utili in questo finale di stagione rovente.

Milik in particolare da quando è tornato disponibile ha avuto un impattato potente sulle partite nei minuti giocati.

Contro il Chievo ha segnato e messo sui piedi di Diawara il pallone della vittoria, entrambi di testa, gol e assist e questo è un particolare non da poco.

Importante alternativa tecnico-tattica per le strategie di Sarri, una carta da giocarsi nelle prossime partite.

La faccenda Insigne:

Qualche fischio di troppo e, ingiustificato, nei confronti di Insigne e la sua reazione, anche quella sbagliata, nei confronti del pubblico.

A Lorenzo si rinfacciano i gol sbagliati nelle ultime partite( Inter, Sassuolo e Chievo) gol mancati pesanti ai quali, però, va aggiunto l’assist per il primo gol di Milik.

Insigne ha sbagliato qualcosa, vero ma ci prova ed è sempre lì, a volte fa scelte leziose e prova la soluzione più difficile, deve imparare a semplificare qualche giocata ma sono quelle giocate che, quando gli riescono, fanno strabuzzare gli occhi.

Certo a Lorenzo manca la rete ma non è l’unico a cui manca e la pazienza mostrata con gli altri deve essere concessa soprattutto a lui.

Il dodicesimo uomo in campo:

I tifosi hanno, letteralmente, trascinato il Napoli alla vittoria, encomiabili come lo erano stati contro il Sassuolo e in tante altre occasioni, servirà tutto il loro sostegno da qui fino alla fine.

Saranno lì ma la banda Sarri non deve mollare per realizzare un sogno che non vuole svanire.

Bel calcio a tutti.

