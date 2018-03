Il Napoli guarda il mercato degli svincolati per trovare un sostituto di Ghoulam. C’è Milic in pole come mi avevamo anticipato

C’è Jrvoje Milic in pole position per sostituire Ghoulam, il croato aveva rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva ai nostri microfoni qualche giorno fa(LEGGI QUI)

Secondo quanto riferisce l’edizione Odierna del quotidiano La Repubblica, in pole position ci sarebbe il 28enne croato Hrvoje Milic, che ha già 19 presenze in Serie A fatte lo scorso anno con la maglia della Fiorentina.

Nel mirino di Giuntoli ci sono però anche Guilherme Siqueira e Djame Mesbah, da escludere invece Benoit Tremoulinas in quanto infortunato al menisco.

