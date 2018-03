Il Napoli inzia a testare il terreno del Mapei Stadium

Insigne, Sepe, Hamsik e Tonelli i primi a scendere sul terreno di gioco

Gli azzurri come di consueto iniziano a scendere in campo per testare il terreno di gioco. I primi ad uscire dal tunnel degli spogliatoi sono stati Insigne e Sepe seguiti da Tonelli ed Hamsik, applausi scroscianti per il capitano ed i suoi compagni provenienti dal settore ospiti. Il Mapei Stadium oggi è inondato dai tifosi azzurri che hanno subito capito subito l’importanza della partita e sono pronti a sostenere il Napoli in questa difficile giornata

