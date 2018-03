Il Napoli omaggia l’8 marzo, donne gratis alla mostra al Mann

Iniziativa lodevole della società partenopea che oggi concede l’ingresso gratuito a “Il Napoli nel mito”.

La SSC Napoli è lieta di comunicare una iniziativa speciale per celebrare la festa della donna, la mostra “Il Napoli nel Mito” aprirà le porte del Museo Archeologico Nazionale di Napoli offrendo l’ingresso gratuito a tutte le donne.

Un modo per premiare la passione per il Napoli anche al femminile e per dare una ulteriore possibilità alle tifose e sostenitrici azzurre di rivivere oltre 90 anni di immagini, trofei e campioni attraverso le suggestive sale della storia azzurra al Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

Festeggia l’8 marzo con “Il Napoli nel Mito”. Nel giorno della festa della donna, l’azzurro si unisce al rosa per rivivere insieme la nostra meravigliosa storia.

Fonte: SSCNapoli.it

