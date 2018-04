Il Napoli ricorda la tripla alla Lazio dello scorso anno

Sui profili Instagram e Twitter il Napoli ha postato le immagini del 3-0 all’Olimpico il 9 aprile 2017.



Napoli: Reina, Hysaj, Albiol, Koulibaly, Strinic, Allan, Jorginho, Hamsik (79′ Rog), Callejon (73′ Zielinski), Insigne, Mertens (83′ Milik). A disp.Rafael, Sepe, Chiriches, Ghoulam, Maggio, Maksimovic, Diawara, Leandrinho, Pavoletti. All.MAURIZIO SARRI

Lazio: Strakosha, Bastos (52′ Hoedt), Wallace, Radu, Basta (59′ Patric), Parolo, Murgia (52′ Keita), Lukaku, Felipe Anderson, Milinkovic Savic, Immobile. All. SIMONE INZAGHI

Arbitro: Irrayi di Pistoia

Marcatori: 25′ J. Callejon, 51′ L. Insigne, 90’+2′ L. Insigne

Note: ammoniti Bastos, Milikovic Savic, Allan, Hysaj, Patric

Questo il commento alla partita tratto dal sito ufficiale della squadra partenopea:

A marzo la Roma, ad aprile l’aquila laziale, in due mesi il Regno di Napoli si prende la Capitale. Gli azzurri dopo aver superato la Roma, battono anche la Lazio e si siedono sulla vetta dell’Olimpico. Callejon festeggia le sue 200 partite con la rete che apre la partita e la strada del successo. Insigne infila un’altra doppietta e segna il 14esimo gol in Serie A battendo il suo record dell’anno scorso. Il Napoli conta il quinto risultato utile consecutivo e mette la Lazio a distanza di sicurezza con un match di livello altissimo ed una supremazia che non ha mai storia. Calleti timbra col suo marchio d’autore la serata: volo planare sul secondo palo del Buitre andaluso quando non è passata neppure mezzora. Poi Insigne segna con la suola come un passo di tip tap appena comincia la ripresa. E nel finale Lorenzo s’inventa il colpo di biliardo per poi disegnare il suo enorme cuore nel cielo dell’Olimpico. La Roma a marzo, la Lazio ad aprile. La primavera napoletana illumina d’azzurro il cielo della Capitale…

Comments

comments