La squadra di Benitez torna a lavoro dopo il pareggio contro l’Atalanta in vista della prossima gara Effettua oggi il Napoli la ripresa degli allenamenti. Benitez prepara il match con la Roma all‘Olimpico. Ancora senza nazionali, la formazione partenopea riprende ad allenarsi a Castel Volturno. Dopo la sosta, la prossima gara in campionato sarà all’Olimpico contro i giallorossi sabato 4 aprile nell’anticipo della 29esima giornata di Serie A alle 12:30.

