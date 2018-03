Il Napoli su Alisson, offerti 40 milioni. La Roma fa muro

Il Napoli vuole un portiere con la P maiuscola che possa sostituire al meglio il partente Pepe Reina e tra i vari profili seguiti c’è Alisson della Roma.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport il Napoli vuole puntare forte su di lui e avrebbe offerto ai giallorossi ben 40 milioni di euro.

Arriva la risposta della Roma un secco “No”. La società romanista non ha intenzione di cedere Alisson perché almeno per un altro anno lo vorrebbe in squadra.

Se la Roma desidesse di trattare le cifre potrebbero cambiare ed essere superiori a quella offerta dal Napoli. Su Alisson ci sono anche Real Madrid e PSG, per ora però non sembra esserci la volontà di trattare.

Comments

comments