Il Napoli tornerà in ritiro a Dimaro, scartata la tournée in Cina

Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport c’è stato l’accordo tra De Laurentiis ed il rappresentante della Trentimo Marketing, Maurizio Rossini, per un nuovo anno di ritiro a Dimaro. Le date probabili sono dal 7 al 28 luglio.

“La società ha deciso di non interrompere la ben riuscita liaison col comune di Dimaro Folgarida, scartando suggestive seppur troppo impegnative tournée (vedi Cina). Ancora lì, dove s’è provveduto a migliorare accoglienza e strutture, creando le condizioni ideali per far lavorare il gruppo in tutta tranquillità. Col tentativo (sempre riuscito sin qui) d’assicurare anche l’impagabile calore dei tifosi”.

