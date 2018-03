Contro il Cagliari il Napoli vince una graa molto importante.

Non era facile come gara ma gli azuzrri giocando come sanno hanno divertito e fatto capire che il primo posto non si tocca.

Arrivano i complimenti dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che su Twitter scrive: “Un grande spettacolo ! Grazie a Sarri e a tutti i ragazzi”.

Comments

comments