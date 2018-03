Dopo tanta attesa il Tribunale fallimentare si è espresso sul Palermo.

Il club siciliano è salvo. La Procura a novembre aveva presentato l’istanza di fallimento ma è stata respinta.

Il pm aveva anche fatto perquisire in estate l’abitazione di Zamparini ma questa mattina il Tribunale ha dato ragione al Palermo. Per i giudici non c’è nessun presupposto per dichiarare il fallimento.

Comments

comments