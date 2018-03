Il Psg vuole Conte. Pronto un ingaggio da 11 milioni a stagione

Conte sempre più lontano dal Chelsea.



Il Paris Saint Germain si fa avanti con Antonio Conte. Secondo il Guardian il club francese avrebbe avviato i contatti con l’entourage dell’allenatore del Chelsea per convincerlo a prendere il posto di Unai Emery nella prossima stagione. Il tecnico del Psg, in scadenza a giugno non sarà confermato e Nasser Al Khelaifi vorrebbe uno fra Conte, Mourinho, Simeone o Allegri. Gli ultimi tre difficilmente lasceranno le rispettive panchine, mentre Conte, sotto contratto coi Blues fino al 2019, potrebbe liberarsi a fine stagione.

Il rapporto fra l’ex c.t. azzurro e la società londinese si sarebbe ormai deteriorato. La Figc vorrebbero riportarlo sulla panchina della Nazionale, ma Conte preferirebbe continuare a lavorare a livello di club. Ecco perché l’opzione Psg sarebbe più che gradita, con i francesi disposti a offrirgli un ingaggio superiore a quello che percepisce a Londra (si parla di 11,5 milioni di euro lordi a stagione). In più la chance di investire sul mercato per rafforzare la squadra.

Fonte Gazzetta

