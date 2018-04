Il questore De Iesu: “Domenica un’apertura di credito ai tifosi azzurri”

Antonio De Iesu, questore di Napoli, ha parlato nel corso della trasmissione BarToletti su Tv Luna:

“L’apertura del settore ospiti a Torino è un’apertura di credito, bisogna fare una grande riflessione sul riportare goliardia e un senso dell’appartenenza sano. Sono accettabili atteggiamenti goliardici e effervescenza ma non certi atteggiamenti che, purtroppo, negli ultimi mesi hanno caratterizzato lo zoccolo duro della tifoseria. Le decisioni dell’Osservatorio sono basate su osservazioni che noi forniamo costantemente. I tifosi del Napoli residenti al Nord non offrono motivi di criticità, purtroppo tra quelli di Napoli c’è un gruppo modesto, ma molto aggressivo. Tifosi juventini assenti a Napoli? Sono gare ad alto rischio, quando si prendono certe decisioni il dovere di chi gestisce l’ordine pubblico è dare la garanzia ai cittadini di andare in piena tranquillità allo stadio. L’apertura del settore ospiti allo Stadium dimostra che non c’è alcun preconcetto, in futuro credo che raggiungeremo l’obiettivo di portare in trasferta anche i sostenitori partenopei residenti in Campania”.

