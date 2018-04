Il ritorno di Giaccherini: con il Chievo ha già giocato quasi quanto in azzurro

Come scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Napoli-Chievo Verona sarà la partita del ritorno di Giaccherini al San Paolo. Il giocatore è in prestito ai rossoblu e con i 90′ minuti di oggi supererà i minuti giocati in maglia azzurra.

Giaccherini torna al San Paolo questo pomeriggio, ore 15.00 per la partita tra il suo Chievo Verona ed il suo Napoli. Suo, già, perché il giocatore è in prestito ai rossoblu e la scelta non potrebbe essere stata più azzeccata per la sua carriera. Al di la del momento che sta affrontando il Chievo, infatti, Giaccherini in 7 presenze ha già giocato quasi lo stesso numero di minuti di una stagione e mezza con il Napoli: 421 contro 504. Non solo, ma ha già eguagliato anche lo stesso numero di gol, 2. Inoltre, dovesse giocare tutti i 90′, supererebbe in sole 8 partite i minuti di presenza fatti in tutta l’avventura azzurra su tre competizioni, salendo a 511.

