Il Sassuolo sbanca la Dacia Arena, battuto 2-1 l’Udinese

Si allunga la serie di sconfitte consecutive per l’Udinese di Grosso, battuta 2-1 in casa dal Sassuolo nel primo incontro della 29/a giornata di serie A.

Un risultato importante soprattutto per gli emiliani, che da fine 2017 mancavano l’appuntamento con la vittoria e guadagnano tre punti buoni in un momento complicato. Il risultato si è sbloccato alla fine del primo tempo, per un’autorete di Adnan, riequilibrata due minuti dopo da un bel tiro di Fofana. Al 30′ della ripresa la rete decisiva, firmata da Sensi.

Comments

comments