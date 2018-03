Imbriani: in programma la presentazione del film nel giorno del suo compleanno

Carmelo Imbriani, ex calciatore di Benevento e Napoli, avrebbe compiuto gli anni proprio oggi.

Oggi avrebbe compiuto 43 anni. Sono trascorsi cinque anni da quando ha lasciato la vita terrena a causa del linfoma di Hodgkin, che lo ha strongato quel 15 febbraio 2013. Aveva solo 37 anni.

Per il mondo del calcio e in particolare per Napoli e Benevento fu un vero dramma. Imbriani è ricordato con grande affetto, non solo in terra campana ma da ogni parte della penisola, lo hanno ricordato e continuano a farlo in ogni modo. In campo era un lottatore e hi lo ha conosciuto fuori dal rettangolo verde lo ricorda come un a persona umilissima e dal cuore generoso.

Una vita professionale trascorsa in Campania tra la sua terra natia, Benevento ed ovviamente Napoli. Cresciuto nel club azzurro, esordisce in massima serie il 27 febbraio 1994, mandato in campo da Marcello Lippi durante la gara casalinga contro il Cagliari. Il debutto da titolare arriva il 14 maggio 1995, quando Vujadin Boskov lo schiera a Brescia, battuto per 2-1 grazie proprio ad un suo gol che fornisce pure un assist per il raddoppio di Massimo Agostini.

Quest’oggi vi sarà la presentazione ufficiale del corto-documentario intitolato “Volevo essere Imbriani” che intreccia la storia dell’ex attaccante di Napoli e Benevento con quella di Luca, un ragazzino che proprio come Carmelo, partendo dai campetti di provincia, sogna di arrivare in Serie A.

Tanti i commenti e le testimonianze all’interno del lavoro cinematografico. Molto significativo è quello dell’attuale responsabile dello staff medico del Napoli, il dottor Alfonso De Nicola legato da un forte rapporto con la famiglia Imbriani, lui sannita di nascita e non solo.

A cura di Daniele Arcella

