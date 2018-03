Immobile senior: “Se Ciro ferma la Juve fa felice Torre Annunziata”

Il papà del bomber della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni a “Il Corriere dello Sport – STADIO”.





Domani pomeriggio la Juventus sarà di scena all’Olimpico in casa della Lazio, ai bianconeri – in attesa di recuperare la gara di campionato con l’Atalanta – serve una vittoria per restare attaccati alla targa del Napoli, adesso distante 4 punti. A Torre Annunziata, paese natale del bomber laziale Ciro Immobile, sperano in un regalo dell’illustre concittadino, così come confermato dal papà del calciatore ai microfoni de “Il Corriere dello sport – STADIO”:

“Io so che Ciro ha sempre voglia di far gol e da padre sono orgoglioso di quello che sta facendo e lo sono tutti qui, nella nostra città. Ovviamente è chiaro che se poi dovesse riuscire insieme ai suoi compagni a fermare la Juve, qui a Torre Annunziata, dove tutti lo amano e tutti tifano Napoli, sarebbero felicissimi”.

