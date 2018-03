Imparato: “Oltre a blindare Sarri il Napoli deve rinforzarsi”

Gaetano Imparato, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto a Fuori Gara, trasmissione in onda ogni giorno, dalle 13.30 alle 15, su Radio Punto Zero, condotta da Michele Sibilla e Fabio Tarantino:

“Oltre a blindare Sarri, che deve restare, mi auguro che il Napoli si rafforzi anche sul mercato, specialmente in fase difensiva.

La cosa importante è che siano giocatori pronti per fare i titolari, lottando alla pari con chi già c’è. L’organico va ampliato numericamente anche per restare in Europa il prossimo anno”.

