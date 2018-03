Impresa-Benítez, il Newcastle batte lo United di Mourinho

La corsa al titolo della Premier League adesso può dirsi quasi matematicamente conclusa.

Straordinaria impresa in Premier League per il Newcastle di Rafa Benítez. La squadra dell’ex tecnico del Napoli, batte il Manchester United dell’acerimmo nemico Mourinho e regala un ulteriore passo in avanti al Manchester City, adesso a +16.

I bianconeri hanno vinto per 1-0 grazie a un gol di Ritchie al 65′ che ha fatto esplodere di gioia i tifosi che affollavano gli spalti del St. James’ Park, adesso Rafa grazie alla vittoria odierna ha scavalcato ben quattro squadre e lasciato la zona retrocessione. Una grande soddisfazione per il tecnico spagnolo.

