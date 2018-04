Improta: “A Torino va bene anche il pari. La Juve può fare un solo punto con Roma e Inter”

Ai microfoni di Canale 21, l’ex calciatore del Napoli Gianni Improta ha parlato dell’imminente sfida tra gli azzurri e la Juventus.

“Il Napoli andrà a Torino per giocarsela a viso aperto, ma io mi accontenterei anche di un pareggio. A mio parere, la Juve, nelle trasferte di Roma e Milano, può raccogliere un solo punto, con una sconfitta e un pareggio. Ho sempre detto che negli scontri diretti è importante non perdere: certo, puoi anche non vincere, ma è importante garantirsi come minimo il pari. La sconfitta del San Paolo contro i bianconeri, infatti, fa la differenza: avremmo potuto essere a pari punti”.

Comments

comments