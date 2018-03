Improta: “Non sono permalosa, accetto le scuse”

Titty Improta, Giornalista, è intervenuta a Radio Marte

“Sarri ieri dopo la conferenza mi ha addirittura chiesto se fossi permalosa ma io gli ho risposto che non lo sono, mi sono soltanto indignata per il suo comportamento tra l’altro durante una conferenza stampa, certe parole non le accetto. Anche Lombardo (Head of Communication) era pienamente d’accordo con me tanto da dire al mister di aver sbagliato. Tutto è terminato con un abbraccio e scuse accettate perché ho letto nei suoi occhi veramente la tristezza e delusione per quanto detto” .

