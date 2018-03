La giornalista ha parlato della vicenda della scorsa sera che l’ha vista protagonista di uno spiacevole episodio con Maurizio Sarri. Queste le parole della giornalista:

“Ho visto Sarri negli occhi, non è un sessista e un omofobo, è solo molto schietto e diseducato alla comunicazione. Mi fanno male sorrisini dei colleghi in sala stampa, come voler avallare il comportamento. Sarri voleva scherzare, ma lo può fare in altri contesti, al bar, non quando si lavora”.

