In attesa del futuro, Reina fortifica il suo presente azzurro

Al centro delle news che lo danno al Milan, lo spagnolo aumenta nel frattempio il suo score al Napoli.

In attesa di scoprire il suo futuro che sembra oramai tinto di rossonero, Pepe Reina domani – proprio in quello che potrebbe essere il suo futuro stadio – conquisterà il gettone di presenza numero 172 in gare ufficiali con la maglia del Napoli. Dati eccezionali per il fuoriclasse iberico, ottavo estremo difensore della storia azzurra per numero di presenze in gare ufficiali. Reina adesso vede sempre più vicino un altro “collega” di rilievo come Morgan De Sanctis, l’ex portiere di Juve e Roma è a quota 175 ed è oramai nel mirino.

Davanti a De Sanctis in sesta posizione c’è un “certo” Dino Zoff a quota 184, una cifra che purtroppo Reina – anche giocando tutte i match da qui alla fine del campionato – riuscirà soltanto ad avvicinare ma non a raggiungere. Soltanto un ripensamento sulla strada verso Milano, da parte sua e della dirigenza del Napoli, consentirebbe al campionissimo spagnolo l’ulteriore scalata della classifica dei portieri che hanno giocato più gare con la maglia azzurra.

