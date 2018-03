In tanti per l’ultimo saluto a Pasquale D’Angelo. Presenti De Laurentiis, Insigne ed un ex azzurro

Circa duemila persone si sono ritrovate ad Acerra per commemorare Pasquale D’Angelo, il tifoso azzurro deceduto a Mosca per un malore prima del match di Europa League contro la Dinamo. Presenti alla cerimonia funebre erano anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, Lorenzo Insigne, ed anche l’ex capitano azzurro Paolo Cannavaro, oltre a Gianluca Grava, responsabile del settore tecnico giovanile partenopeo.

Il Comune ha fatto installare un maxi schermo all’esterno della chiesa San Giuseppe per consentire ai tanti tifosi provenienti dalla città di assistere alla funzione.

