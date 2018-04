Incocciati: “Il gol di Diawara? ho rivissuto una mia rete al San Paolo”

L’ex bomber del Napoli, Beppe Incocciati, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“So bene cosa si prova a segnare all’ultimo minuto al San Paolo con la maglia del Napoli, in quei momenti la speranza di un’intera tifoseria viene esaudita ed è una gioia immensa: vedendo il gol di Diawara sono tornato indietro nel tempo anch’io.

Il Napoli ha mostrato quest’anno comunque di avere maturato un processo importante che è quello cinico, attraverso il quale ha risolto tante partite anche se non giocando come di solito ci ha abituato a giocare, raccogliendo l’intera posta in palio anche in momenti difficili.

Dobbiamo renderci conto che la squadra azzurra fa più fatica rispetto a qualche mese fa, essendo stato un attaccante so bene che in questi momenti l’ansia del gol può bagnare le polveri, speriamo che in questo rush finale si sblocchi anche questa caratteristica.

Scudetto? la Juventus è una belva feroce che non intende lasciare assolutamente nulla al caso, anche se a livello difensivo ultimamente inizia a lasciare qualcosa. La qualità dei gol realizzati sta a significare che gli attaccanti hanno grandissima fiducia nei propri mezzi. Nel Napoli invece Insigne sembra aver smarrito quella sicurezza necessaria nelle ultime gare, atte a poter tornare al gol. La lotta scudetto sarà avvincente, la Juve ha nel DNA certe caratteristiche, il Napoli rincorre e non può perdere più altri punti. Più che lo scontro diretto porrei l’attenzione sul prossimo turno”.

