Infantino: “Var enorme cambiamento. Presto le donne negli stadi in Iran”

Di ritorno dall’Iran per fare visita a Zurigo, il presidente della Fifa, Gianni Infantino ha offerto importanti spunti e novità sul mondo del calcio. Andiamo con ordine. Durante l’incontro di Teheran col presidente iraniano, Infantino ha assistito ad una gara di calcio a cui non avevano potuto partecipare alcune donne, bloccate ai cancelli di ingresso dello stadio. Il presidente, stando a quanto riportato dal portale dell’ansa.it, sembra abbia ottenuto rassicurazioni dalla massima autorità del governo iraniano sul fatto che, le donne presto potranno accedere agli stadi, abbattendo, si spera per sempre, un tabù che resiste dalla rivoluzione islamica del 1979.

Queste le sue parole “Spero, sono fiducioso, mi è stato promesso che le donne in Iran presto potranno accedere agli stadi”.

Rientrato a Zurigo, Infantino è intervenuto in video conferenza col “Congress Sport Web” di Barcellona per il sostegno alla creazione del Video Assistant Referee, meglio conosciuta come Var. Ecco le dichiarazioni di Infantino: “La Var ha successo nel 99% dei casi e costituirà un enorme cambiamento per il mondo del calcio come fu quello del retropassaggio al portiere”. Domani, probabilmente, si saprà se la stessa Var sarà utilizzata al prossimo Mondiale in Russia.

La decisione dovrebbe essere scontata e questo lo si evince dall’ottimismo di Infantino che intervenendo ancora sullo strumento tecnologico afferma: “Non è possibile che tutti vedano un errore in tv e l’arbitro no. Quanto all’inconveniente di fermare il gioco molto è stato migliorato su questo tema, in media un minuto perso in ogni revisione, contro i 7 persi per le rimesse in gioco. Quindi, penso che ne valga la pena”.

