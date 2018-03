Infortuni muscolari: la Juventus arriva a 40, fattore da non sottovalutare

Gli infortuni muscolari, specie nel momento clou della stagione, possono un po’ condizionare il cammino della squadra.

La Juventus deve fare i conti con l’ennesimo problema muscolare, questa volta di Giorgio Chiellini. Il difensore contro la Spal è uscito dal campo toccandosi la coscia.

L’infortunio di Chiellini, secondo quanto riferisce Tuttosport, è il 40esimo problema muscolare, in questa stagione, che la Juventus si ritrova a dover fronteggiare. La scorsa stagione la Juventus ne ha avuti 32 ed ora, a 9 gare dal termine già se ne ritrova 40.

Gli infortuni muscolari sono sempre dietro l’angolo specie quando il giocatore è sottoposto ad un alto livello di stress psicofisico. Ad incidere sono anche i tanti impegni che il club deve affrontare ma questi problemi possono essere “previsti” e curati in tempo.

La medicina si sta evolvendo in tal senso e il Napoli è tra quei club che cerca di essere sempre al passo coi tempi prevenendo gli infortuni muscolari. Non a caso secondo uno uno studio di meta’ stagione 2017/18 sugli infortuni dei club “elite” svolto dal football research group per conto dell’UEFA, il Napoli è la squadra meno infortunata d’Europa (LEGGI QUI).

Che non si venga a dire che la squadra azzurra ha meno impegni perché fino a febbraio è stata impegnata con Champions Legaue prima ed Europa League dopo, ha disputato la Coppa Italia e i giocatori impegnati in Nazionale sono 11.

L’avere meno infortuni muscolari a fine stagione può fare la differenza?

