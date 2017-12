L’attaccante del Torino si è infortunato durante l’allenamento.

Per il Gallo trauma distorsivo al ginocchio ed esami strumentali nelle prossime ore per chiarire l’entità del problema. Lo annuncia la società granata tramite questa nota apparsa sul proprio profilo Twitter ufficiale: “Esami per Belotti: trauma distorsivo al ginocchio destro, nelle prossime ore accertamenti strumentali per valutare l’entità dell’infortunio”.