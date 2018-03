Infortunio Gervinho: salta il Napoli?

Problemi per l’attaccante della Roma dopo la gara in nazionale Giallorossi senza pace. Il fine settimana delle nazionali non ha portato molto bene alla Roma. Prima l’infortunio muscolare ad Uçan con la Turchia Under 21, poi la distorsione al ginocchio di Florenzi con l’Italia, e ora Gervinho. Infatti l’attaccante ivoriano è stato costretto ad uscire al 37’ nell’amichevole contro la Guinea per un problema muscolare alla coscia destra. Martedì l’attaccante tornerà a Trigoria e sarà subito sottoposto ad accertamenti. A Roma si spera che l’uscita dal campo sia stata soltanto per motivi precauzionali e che non ci siano lesioni. La sfida con il Napoli è ormai alle porte.

Articolo di Marco Salvadori

